Siete alla ricerca di particolari paperelle di gomma (quelle da vasca da bagno)? Se sì, sappiate che sono state messe in commercio delle speciali paperelle di gomma ispirate ad alcuni dei protagonisti della trilogia cinematografica di Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Le paperelle sono dedicate a Legolas, Gandalf il grigio, Frodo Baggins e Sauron.

Potete vedere tutte le paperelle nel dettaglio cliccando sulla foto qua sotto:

Ecco la sinossi della trilogia di Il Signore degli Anelli:

Frodo e Sam, accompagnati dall’infido Gollum, si avvicinano tra mille pericoli al Monte Fato, dove devono riuscire nell’impresa di distruggere l’Anello. Il resto della disciolta Compagnia dell’Anello si ritrova, insieme a uomini, elfi e all’esercito di fantasmi richiamati da Aragorn in virtù di un antico patto, per la battaglia finale e per correre in aiuto della città di Minas Tirith, dove il regno di Gondor è minacciato dal potentissimo esercito di Sauron. L’impeto delle truppe del malvagio sembra incontenibile, e lo stesso Re Denethor perde la ragione nel momento più duro, ma resistere è fondamentale per distogliere l’attenzione del Grande Occhio dai due piccoli hobbit.