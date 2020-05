Dopo il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il governatore del veneto Luca Zaia , ora è il direttore artisticoad annunciare su Instagram che quest’anno il Festival di Venezia si farà, e alle date annunciate: dal 2 al 12 settembre.

Barbera ha pubblicato un video della laguna aggiornando i suoi follower sul sopralluogo che si è appena svolto al Lido:

Dal ferry boat che ieri ci ha portati al Lido di Venezia. Il Palazzo del Cinema è stato riaperto, e gli uffici popolati da chi deve organizzare la prossima Mostra del Cinema in programma dal 2 al 12 settembre. Sarà un’edizione con caratteristiche uniche nella sua storia, ed anche per questo verrà ricordata. Ancora non sappiamo esattamente che cosa si potrà fare, ma intanto procediamo con la selezione dei film e la messa a punto di un piano che possa garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza. Contiamo sul sostegno di tutti per ripartire nel modo migliore. Viva Venezia! Viva #Venezia77 🥰

Qualche settimana fa Barbera aveva inviato una comunicazione a tutti i dirigenti dell’industria cinematografica con l’obiettivo di capire quanti tra produttori, registi e attori sarebbero stati intenzionati a partecipare al Festival.

In questi giorni dovrebbe anche arrivare una comunicazione ufficiale, ed è chiaro che sarà un Festival di Venezia molto diverso dal solito sia per i film presentati che per le modalità di partecipazione, che probabilmente prevederanno il coinvolgimento di un minor numero di talent, di giornalisti e di membri del pubblico. Nelle ultime settimane la Biennale non ha escluso una “screening room virtuale, utilizzando una piattaforma online sicura” per chi non potrà partecipare fisicamente alla manifestazione.

Vi ricordiamo che l’edizione 2020 del Festival di Venezia vedrà Cate Blanchett come presidente della giuria del concorso.