ha parlato con Radio New Zealand disvelando alcuni dettagli della trama.

Dopo la sospensione a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese dovrebbero essere già ripartite in questi giorni con nuove misure di sicurezza:

Sulla trama di Avatar 2 ha poi preannunciato:

Questa è la storia della famiglia Sully e di ciò che serve per tenere unita la famiglia. Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti ad abbandonare la loro casa e iniziano un viaggio esplorando le regioni diverse di Pandora, trascorrendo del tempo sull’acqua, attorno all’acqua e nell’acqua. Perché il pubblico si rivolge all’intrattenimento oggi più che mai? Per fuggire dal mondo in cui siamo e dalle pressioni della vita.

Credo che con Avatar abbiamo l’occasione di dare alle persone una via di fuga in un mondo incredibile con personaggi incredibili da seguire, nello stesso stile di quanto fatto da Peter Jackson con il Signore degli Anelli: è ciò a cui puntiamo.