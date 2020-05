Anche se per il pubblico italiano è, tutto sommato, una notizia di importanza marginale, è arrivata la conferma che, a sorpresa, tutti gli otto film della saga disono disponibili su HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, dal day one.

L’aggiornamento è un vero e proprio plot twist inatteso anche in virtù delle recentissime dichiarazioni del responsabile dei contenuti per HBO Max, Kevin Reilly. L’executive aveva spiegato che, fino al 2025, i diritti di sfruttamento sarebbero restati alla NBCUniversal anche se, per la compagnia, la ri-acquisizione della saga era effettivamente una priorità. A quanto pare le due compagnie hanno trovato una qualche forma di compromesso considerato che, fra le altre cose, sono già abituate a collaborare nella gestione di Harry Potter and co considerato che i parchi a tema del Wizarding World si trovano proprio nei vari Universal Studios sparsi qua e là per il mondo fra Stati Uniti e Giappone.

Harry Potter a parte, in queste giornate si è inevitabilmente parlato molto di HBO Max in riferimento all’annuncio della Snyder Cut di Justice League che verrà proposta dalla piattaforma streaming il prossimo anno.

A seguire trovate una selezione di articoli della nostra coverage:

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate della presenza di Harry Potter fin dal primo giorno di disponibilità di HBO Max? Ditecelo nei commenti!