Il presidente di WarnerMedia e capo di HBO Max ha parlato dello Snyder Cut e del suo budget, che stando alle voci doveva aggirarsi tra i 30 milioni di dollari: soldi che serviranno al regista per terminare tutta la post-produzione necessaria.

Ospite del Recode Media podcast, Greenblatt ha suggerito che i costi saranno in effetti più alti:

Ci sono stati mesi di discussioni con Zack e i produttori per capire la strada da percorrere. Non è stato facile come aprire una cassaforte e trovarci dentro uno Snyder Cut pronto all’uso… perché non esiste. Zack lo deve costruire ed è complesso. Senza parlare – e qui non voglio entrare troppo nel dettaglio di cose di cui non abbiamo ancora discusso – dei nuovi effetti visivi. Sarà una riorganizzazione radicale di quel film, sarà complesso e molto costoso, con un budget di cui non parlerò… mi limiterò a dire che magari fossero solo 30 milioni di dollari. Sarà un progetto colossale.

Intanto il responsabile dei contenuti per HBO Max, Kevin Reilly, in un’intervista Business Insider ha parlato non solo di Lanterna Verde, ma anche, appunto, dello Snyder Cut:

Non ricordo quando Zack e Deborah [Snyder] ci dissero per la prima volta delle loro intenzioni, ma dopo quel primo incontro io e la mia squadra ci rendemmo conto di essere desiderosi di metterci all’opera. Ci sono state un mucchio di questioni da risolvere per capire come portare a termine la sua visione e una miriade di problemi legali. È una cosa a cui lavoriamo da un bel po’ di tempo, l’abbiamo tenuta segreta visto il livello di interesse, ma l’abbiamo fissata punto per punto. Abbiamo dovuto pensare a una strategia, ma abbiamo avuto anche molta fortuna nella risoluzione di alcune di quelle questioni proprio prima del lancio [di HBO Max].

Reilly ha inoltre preannunciato che i film di Harry Potter non saranno disponibili al lancio della piattaforma visto che i diritti appartengono a NBCUniversal fino al 2025, ma “resta una priorità” accaparrarsi il franchise nato dalla mente di j.K. Rowling.

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.