Si tratta sempre e comunque della mia visione per il film. È una visione che è cambiata mentre lo realizzavamo. Ci sono altre scene che abbiamo girato, così com’era accaduto per Giorni di un futuro passato: scene che non abbiamo più utilizzato. C’erano scene tagliate e un finale molto diverso rispetto a quello dell’edizione cinematografica. Ma per far uscire una “Kinberg cut” non potremmo limitarci a reinserire quelle scene, perché non vennero mai completate sia in termini di effetti visivi che di suono. Sono aspetti tecnici che servono a completare film di queste dimensioni. Sarebbe davvero complesso, ma apprezzo molto l’interessamento.