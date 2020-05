Secondo quanto riportato da Deadline la MGM è pronta a portare sul grande schermo(Il Violinista sul Tetto), celebre musical teatrale.(Hamilton, Grease Live!, 2 Broke Girls, Fosse/Verdon) è stato scelto dalla major per dirigere questo adattamento cinematografico.

Andata in scena per la prima volta a Broadway nel 1964 l’opera contiene musiche di Jerry Bock con testi firmati da Sheldon Harnick, un libretto di Joseph Stein e coreografie di Jerome Robbins.

“Per me è stato un sogno tutta la vita poter dirigere Fiddler On The Roof, anche se ho sempre immaginato di farlo su un palcoscenico”, ha dichiarato Kail, “Sono entusiasta di avere l’opportunità di realizzare una nuova versione cinematografica del mio spettacolo teatrale preferito, con Mike DeLuca della MGM, major che ha realizzato tanti entusiasmanti musical. Sono davvero orgoglioso di poter collaborare con Dan Jinks, Aaron Harnick e con il mio grande amico Steven Levenson in questo lavoro che mi ha profondamente ispirato, come molti altri nel tempo”.

Steven Levenson si occuperà di scrivere la sceneggiatura, mentre Dan Jinks e Aaron Harnick produrranno il progetto.

Già nel 1971 il regista Norman Jewison realizzò un adattamento cinematografico del musical che vinse tre Oscar su otto nomination complessive.

