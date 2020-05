avrà un sequel.

Sono state la Paramount e la SEGA a confermare di essere al lavoro sullo sviluppo del capitolo II del film basato sulla popolare mascottte della software house citata, ovvero Sonic.

Il team di filmmaker del primo episodio, composto dal regista Jeff Fowler e dagli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, farà ritorno anche se, considerato che il progetto si trova ancora nelle sue fasi preliminari, non sono ancora state fatte delle decisioni sul cast o sulla data di avivo della produzione.

Con un budget di circa 85 milioni di dollari (escluse P&A) e un box office globale di 306 ottenuto poco prima della chiusura dei cinema di tutto il mondo causata dall’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus, Sonic – Il Film si è dimostrato un buon successo per la Paramount, motivo per cui la notizia di un sequel veniva data sostanzialmente come scontata.

Il sequel di Sonic – Il Film sarà prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac, mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi.

Il regista Jeff Fowler e la voce ufficiale di Sonic nel primo film hanno così commentato la notizia sui loro rispettivi profili Twitter:

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C — Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020

Questa la sinossi ufficiale:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

