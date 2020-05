Variety annuncia che, dopo L’uomo invisibile, rivelatosi un grande successo, la Universal è decisa a portare al cinema un altro dei mostri classici affidando il ruolo a

Fonti del giornale sostengono che i dirigenti della Universal hanno incontrato una seri di registi nell’ultimo mese e potrebbero prendere una decisione molto presto. In prima linea non ci sarebbe nessuno in particolare, ma in lizza ci sarebbe Cory Finley, il regista di Bad Education con Hugh Jackman e Allison Janney andato in onda su HBO.

A un certo punto c’è stata la possibilità che Gosling dirigesse anche il progetto, ma dopo numerose discussioni è stato deciso di farlo semplicemente recitare nel progetto.

Non sono chiari i dettagli della nuova rivisitazione, ma la storia dovrebbe essere ambientata nel presente e concentrarsi su un conduttore televisivo che viene infettato diventando un uomo lupo. Il film è stato descritto come “La versione soprannaturale di Lo sciacallo con Jake Gyllenhaal”.

Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di Orange is the New Black, si sono occupate della sceneggiatura sulla base di un trattamento di Gosling.

Il sito precisa che nonostante il suo grande coinvolgimento, l’attore debba ancora negoziare il contratto e spiega che in ogni caso il suo prossimo film sarà Project Hail Mary, dall’autore di Sopravvissuto – The Martian.

Vi piacerebbe vedere Ryan Gosling nei panni dell’uomo lupo?