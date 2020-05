In una nuova intervista a margine della presentazione del suo film da regista, Paul Dano ha parlato del ruolo di Edward Nashton indi Matt Reeves, le cui riprese potrebbero riiniziare a luglio nel Regno Unito

L’attore ha spiegato di non poter dire nulla sul film, ma ha svelato qualche piccolo dettaglio sul personaggio:

Legalmente non posso davvero dire nulla! Ma c’è qualcosa di divertente nel mio personaggio, come in tutti gli altri. È proprio il tipo di film che non vedi l’ora di condividere con il pubblico, sul grande schermo. Quindi spero che la situazione del Coronavirus finisca presto, e che si possa tutti tornare a essere entusiasti di vedere un nuovo film di Batman. Ne varrà la pena, sarà davvero fichissimo.