è una leggenda di Hollywood, è un imprenditore, è un ex politico americano (è stato il 38° Governatore dello Stato della California) ed è stato un campione di body building.

Ma, prima di tutto questo o quantomeno delle prime tre cose citate, Arnold Schwarzenegger è stato un immigrato austriaco arrivato negli Stati Uniti nel settembre del 1968, all’età di 21 anni.

In queste giornate in cui l’opinione pubblica statunitense (e non solo quella) è scossa per la, purtroppo, ben nota morte dell’afroamericano George Floyd avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis dopo un arresto avvenuto con delle modalità che definire discutibili sarebbe riduttivo e le successive proteste che stanno attraversando la nazione, Arnold Schwarzenegger ha scritto una sorta di “lettera aperta” all’America pubblicata sulle pagine di The Atlantic.

Ecco alcune riflessioni fatte da Arnold Schwarzenegger sull’attuale situazione di quello che, dalla fine degli anni ’60, è il suo paese:

L’America era nel bel mezzo della gara per toccare il suolo lunare e, alla fine del 1968, osservammo i coraggiosi astronauti lanciati in cielo nel primo volo dell’Apollo con equipaggio umano. La loro missione sembrava davvero attestare che non esistevano limiti per questa nazione. Ma nel 1968, da nuovo immigrato, rimasi letteralmente scioccato nel verificare come la nazione sulla quale fantasticavo dalla più tenera infanzia era tutt’altro che perfetta. Non era minimamente vicino all’esserla.

Sono emigrato negli Stati Uniti nel 1968. Sognavo di venire qua dal momento in cui, alle scuole elementari, vidi le prime immagini dell’America. Le foto e i film con quegli svettanti grattacieli, ponti giganteschi, strade larghissime e Hollywood, rappresentavano per me una terra fatta di infinite opportunità. Decisi che era quello il posto a cui appartenevo.

[…]

I giorni appena trascorsi ci hanno ricordato in maniera brutale che l’America non è perfetta. Credo ancora che sia la nazione più grande del mondo, ma possiamo dire di esserlo davvero solo nel momento in cui ci mettiamo davanti a uno specchio per guardare in faccia i nostri demoni, per scacciarli e cercare di migliorare giorno dopo giorno.

Le persone che stanno protestando nelle strade non odiano l’America. Ci stanno chiedendo un’America migliore. E ce lo stanno chiedendo per conto dei nostri americani che non hanno più una voce: Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd e molti altri.

Quando ho visto l’orribile video della morte di George Floyd, la prima cosa che mi è tornata alla mente è stato quello dell’analoga morte di Eric Garner, colpevole di aver venduto sigarette senza licenza.

Tutto questo deve finire. Ed è necessaria una presa di posizione da parte di tutti noi. C’è bisogno di un miglior training per gli agenti di polizia. Un cambiamento che deve essere chiesto, in primis, dalla maggioranza delle forze dell’ordine, composta da brave persone. Ma deve finire.