Sappiamo già da qualche mese, sostanzialmente dalla fine di ottobre del 2019, che la Casa di Topolino prevede di portare su Disney+ il sequel di

Jen D’Angelo, sceneggiatrice e co-produttrice di Workaholics, era stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura del seguito direct-to-streaming, una storia in grado di coinvolgere nuovamente Bette Midler nei panni di Winifred, Sarah Jessica Parker in quelli di Sarah, Kathy Najimy in quelli di Mary. Poi, a inizio marzo 2020, poco prima che Hollywood si fermasse a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus che dalla Cina si è poi propagata al mondo intero, era giunta la notizia dell’ingaggio di Adam Shankman (Missione Tata, Hairspray, Rock of Ages) come regista della pellicola.

Oggi come ieri, il coinvolgimento delle protagoniste del primo film (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy) non è ancora confermato anche se le recentissime dichiarazioni di Sarah Jessica Parker a SiriusXM lasciano ben sperare. L’interprete della strega Sarah Sanderson ha sostanzialmente specificato che un ritorno del cast originale non è da escludere:

Credo si tratti di qualcosa per cui Bette, Kathy e io saremmo decisamente propense a partecipare.

Già a novembre dell’anno scorso Bette Midler e Kathy Najimy si erano così espresse in merito:

BM: Oh mio Dio. Spero riescano a contattarmi prima che diventi un cadavere. Vogliamo volare ancora. Spero che Disney+ abbia un grande successo e spero di riuscire a farlo, perché [Winifred Sanderson] è, ovviamente, uno dei miei personaggi preferiti. [..] Non vedo l’ora di leggere la sceneggiatura. Vediamo cosa succede. KN: Ne ho sentito parlare in rete contemporaneamente con tutti gli altri. Ma ecco una risposta onesta: Sarah [Jessica Parker] e Bette e tutti noi abbiamo un milione di progetti e cose a cui stiamo lavorando, quindi non so se ci offriranno qualcosa. Sempre che i nostri mondi possano unirsi da permetterci di lavorare insieme tutte e tre.

Sono felice che venga fatto, perché i fan sono molto rabbiosi e lo voglio davvero. [E] Se poi non fossimo tutte disponibili per farne parte penso che sarebbe davvero bello fare almeno un cammeo. Sarebbe davvero divertente.

Adam Shankman è impegnato anche nella pre-produzione del sequel di Come d’Incanto e deve essere ancora stabilito quale sarà il progetto che la Disney vorrà vedere ultimato prima.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

