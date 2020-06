Nei titoli di coda di, il film di Kevin Smith arrivato al cinema nel 1994 e a febbraio 1995 in Italia, compare un ringraziamento da parte del regista e attore nei confronti di cineasti come Hal Hartley, Richard Linklater, Jim Jarmusch e Spike Lee per avere “spianato la strada“.

La cosa non è piaciuta particolarmente a Martin Scorsese durante una proiezione del film, come raccontato a Smith da Illeana Douglas, che dal 1989 al 1997 è stata legata al celebre regista. Douglas gli ha raccontato infatti di esser stata presente la sera della visione, e che finiti i titoli di coda la reazione di Scorsese fu immediata: “Oh, LORO hanno spianato la strada?“.

Insomma, il regista non ha gradito di non esser stato preso in considerazione nel gruppo di registi “apripisti”.

Magari, con Clerks 3 (ora in lavorazione) Smith riuscirà a fare ammenda.

Dante, giovane commesso di un emporio, oggi ha la giornata libera. Anzi, l'avrebbe, se il padrone non lo buttasse giù dal letto per chiedergli di sostituirlo in negozio. Insieme al suo amico Randall, Dante passa una giornata "tipica" di avvenimenti al limite dell'assurdo, nella cornice di una clientela, di amicizie e di conoscenze da camicia di forza. E, grottescamente, ci scappa pure il morto.

