Durante un’intervista con PopCulture.com ha parlato della possibilità di un terzo film dedicato a Frozen dopo Frozen II – Il segreto di Arendelle

L’attore, che presta la voce a Olaf, ha spiegato di non averne la certezza:

Non lo so. Voglio dire, il punto è questo. Frozen II non è nato fin quando non ha avuto motivo di esistere. Allo stesso modo non so se e quando ci sarà un Frozen III. Non è una cosa che spetta a me decidere, ma quello che posso dirvi è questo: quando è nata l’occasione di prendere questi personaggi e dare un messaggio di speranza e ottimismo, io e la Disney abbiamo fatto squadra nelle ultime settimane per fare At Home with Olaf. Perciò la saga di Frozen è andata avanti pur non trattandosi di un terzo film.

Ma vedremo! Se ci sarà una storia da raccontare, sono certo che Jennifer Lee e la sua squadra incredibile alla Disney Animation saranno pronte a mettersi in gioco.