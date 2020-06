L’uscita di, la nuova fatica firmata, sta diventando un rebus più difficile da risolvere della trama di Inception.

Qualche giorno fa vi abbiamo spiegato che se i cinema di San Francisco non riapriranno prima di agosto, potrebbe innescarsi un effetto a catena tale che pure le strutture di Los Angeles e New York potrebbero seguire il medesimo percorso, mettendo a rischio l’uscita di blockbuster quali Mulan e Tenet appunto, che senza la possibilità di arrivare nelle metropoli citate si ritroverebbero ad avere un box office fortemente penalizzato.

Poche ore fa, il CEO di Cinemark Mark Zoradi ha rivelato che sia la major che lo stesso Christopher Nolan mantengono vivo l’ottimismo circa la possibilità di veder arrivare Tenet nelle sale americane il 17 luglio.

Il CEO della catena di multisala ha detto:

Siamo in stretto contatto con la Warner Bros che resta ottimista e positiva, come lo stesso Christopher Nolan, sull’esordio di Tenet il prossimo 17 luglio. Chiaramente dipenderà tutto dal declino del COVID-19 e delle decisioni del governo in materia di restrizioni. Per quel che ci riguarda, possiamo operare in profitto anche con degli auditorium al 50% della capacità e con tutte le misure di sicurezza in atto. Ovviamente non possiamo farvi promesse perché non dipende da noi, ma siamo convinti che la Warner prenderà presto una decisione.