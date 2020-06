Dove sei? Dove sta il nostro leader? Cosa sta facendo il nostro leader in un momento in cui la nostra nazione è in ginocchio, implorando, supplicando, ferita, arrabbiata, frustrata, con le braccia tese e con il desiderio di venir semplicemente ascoltata?

non usa certo dei giri di parole nel criticareper la risposta data dalla sua amministrazione alla morte die alle successive manifestazioni di protesta che, da giorni, si stanno svolgendo in svariate città statunitensi.

Comincia proprio con queste parole il video, di ben otto minuti, che Dwayne Johnson ha diffuso qualche ora fa su Twitter. Un filmato in cui rivolge più e più volte una domanda al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump: “Dove sei?”.

Dov’è il nostro leader compassionevole che si fa avanti verso il paese in ginocchio per tendere una mano e dire “Alzati, alzati insieme a me perché sono qua con te. Ti sento e ti sto ascoltando. E hai la mia parola che farò tutto quello che è in mio potere, fino alla fine dei miei giorni, fino al mio ultimo respiro, per fare tutto quello che posso per creare un necessario cambiamento, per rendere normale l’uguaglianza fra le persone perché Black lives matter”. Dove sei?

Anche se Dwayne Johnson non cita mai direttamente il nome di Donald Trump, l’oggetto della sua critica è alquanto evidente. Critica che prosegue anche con un riferimento a chi, in queste giornate così cruciali per la società americana, sta puntualizzando sui social che “tutte le vite sono importanti” non solo quelle dei neri.

È chiaro che tutte le vite sono importanti, ma in questo preciso momento storico, un frangente decisivo, cruciale, esplosivo in cui la nostra nazione è in ginocchio… dobbiamo dire esattamente queste parole: Black lives matter

Poi il ragionamento di Dwayne Johnson torna a ruotare intorno a un concetto molto chiaro: l’America è sostanzialmente priva di un leader degno di questa carica:

Dobbiamo diventare i leader che stiamo cercando. Lo chiederò una volta ancora: dove sei? Dov’è il nostro leader compassionevole che si fa avanti e si assume la responsabilità per il suo paese e tutti i suoi cittadini? Dove sei? Noi siamo qui. Siamo tutti qui. E il processo di cambiamento è già cominciato. Lo puoi percepire in tutto il paese. Il cambiamento è in corso. Ci vorrà tempo. Incasseremo dei colpi e ci ritroveremo con dei bernoccoli. Ci sarà del sangue, ma il processo di cambiamento è già cominciato.

Potete trovare il video integrale di Dwayne Johnson direttamente qua sotto:

Cosa ne pensate delle critiche di Dwayne Johnson alla risposta data dall’amministrazione di Donald Trump alla morte di George Floyd? Ditecelo nei commenti!