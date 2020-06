Fraser ha in effetti parlato proprio della necessità di non pensare a Guerre stellari lavorando a Dune:

È stato divertente perché ho dovuto dimenticarmi di Star Wars durante la realizzazione di Dune. Non è stato difficile, però. Io e Denis abbiamo parlato chiaramente dell’atmosfera del film, del carattere, dei formati e così via, perciò non è stato difficile cambiare corsia.

C’erano somiglianze come il deserto… ascolta, fondamentalmente George Lucas è stato influenzato da Dune quando ha fatto Guerre stellari. Non voglio sembrare sacrilego, ma ci sono un bel po’ di somiglianze per molti aspetti, perciò si è sicuramente ispirato a Dune.

Ho dovuto fare attenzione a lavorare sia a Dune che a The Mandalorian per non ripetermi. Non solo per il bene del film, ma anche per motivi personali: odio fare due volte la stessa cosa.