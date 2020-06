Di recente vi abbiamo aggiornato sulla riapertura di molti parchi a tema in America dopo l’emergenza Coronavirus:(a Orlando, in Florida) è uno dei primi a riaprire al pubblico, nel rispetto delle nuove norme e linee guida per fare in modo di poter vivere l’esperienza del parco in tutta sicurezza e nel rispetto degli altri (ricordiamo che siamo ancora in uno stato di pandemia a livello globale).

Proprio oggi Universal Orlando riapre al pubblico e ha pubblicato sul suo account Twitter un video con tutte le nuove linee guida da seguire per il pubblico, potete vederlo qui sotto:

New guidelines. Same fun. pic.twitter.com/0Oi94Gra6Q — Universal Orlando Resort (@UniversalORL) June 4, 2020

Le linee guida per la prevenzione sono più o meno le stesse che da oramai tre mesi adotta ognuno di noi in qualsiasi spazio pubblico: il parco ha disseminato i percorsi di punti di “fermo” dove attendere il proprio turno in fila senza assembrarsi in gruppi troppo consistenti, ha reso obbligatorio l’uso delle mascherine (tranne che per le attrazioni che permettono di immergersi in acqua e nuotare) disponibili per l’acquisto anche all’entrata, punto in cui verrà anche presa la temperatura, visto che l’ingresso è vietato a chi risulta avere 38° o più di temperatura corporea.

Gli ambienti sono costantemente igenizzati, i luoghi di ristoro hanno posizionato i tavolini a una distanza maggiore di sicurezza e vari dispenser per tutto il parco assicurano che gli ospiti si lavino frequentemente le mani.

Cosa ne pensate? Siete mai stati a Universal Orlando? Ci tornereste in questo periodo nonostante le linee guida da osservare?

