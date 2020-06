nei panni di Green Lantern?! Perché no?!

Moltissimi fan della DC aspettano da tempo un (nuovo) cinecomic dedicato a Green Lantern. Qualche anno fa era stato messo in cantiere dalla Warner Bros. Green Lantern Corps, anche se nessuna notizia sul progetto è più stata diramata negli ultimi tempi. La piattaforma streaming HBO dalla sua ha messo in lavorazione anche una serie televisiva dedicata a Lanterna Verde. Ma nell’attesa di scoprire di più sui sopracitati progetto BossLogic ha voluto immaginare una sua versione del supereroe DC, facendolo interpretare in una suggestiva fan art da John David Washington, attore che presto vedremo sul grande schermo in Tenet di Christopher Nolan.

Potete vedere la fan art qua sotto:

Durante il Comic-Con del 2018 Geoff Johns aveva brevemente parlato del progetto cinematografico di Green Lanter Corps:

È una rivisitazione completa, proprio come ho fatto con Green Lantern Rebirth. Spero di poter consegnare alla Warner Bros. e alla DC una sceneggiatura buona, che piaccia e che vogliano sviluppare. Celebra la mitologia reinventandola in maniera diversa, chi ha letto la mia run di Lanterna Verde troverà molte linee in comune.

Qua sotto potete leggere la sinossi del film di Lanterna Verde con Ryan Reynolds uscito nelle sale nel 2011:

In un universo tanto vasto quanto misterioso, una piccola ma potente forza esiste da secoli. Protettori di pace e giustizia, vengono chiamati Green Lantern Corps. Una fratellanza di guerrieri che hanno giurato fedelta’ all’ordine inter-galattico, Green Lantern indossa un anello che gli conferisce dei super poteri. Ma quando un nuovo nemico Parallax minaccia di distruggere l’equilibrio del potere nell’Universo, il loro destino ed il destino della Terra e’ nelle mani della nuova recluta, il primo essere umano mai scelto: Hal Jordan.

FONTE: Twitter