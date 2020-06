è stato avvolto dalle polemiche fin dal casting, quando cioè venne annunciato che Michael B Jordan avrebbe interpretato Johnny Storm.

In un’intervista a Geeks of Color, il regista Josh Trank ha svelato che tuttavia i suoi piani per la parte di sua sorella erano diversi, e che inizialmente non aveva pensato a Kate Mara per la parte: l’idea infatti era che anche Susan Storm fosse nera. Fu la 20th Century Fox a non approvare la decisione:

Ci furono parecchie conversazioni molto controverse, dietro le quinte, riguardo la possibilità che avessimo una Sue Storm nera. A me interessava molto avere un Johnny Storm nero, una Susan Storm nera e un Franklin Storm nero. Quando lavori con uno studio gigantesco su un film come Fantastic Four, tutti vogliono dimostrare di avere una mentalità aperta per quanto riguarda le star… eppure quando arrivammo al punto, trovai molta resistenza all’idea di coinvolgere un’attrice nera per la parte.

Il risultato fu piuttosto curioso, e la decisione di coinvolgere un attore nero per la parte della Torcia Umana ricevette diverse critiche da alcuni fan dei fumetti. Trank prova tuttora molto imbarazzo per la vicenda:

Quando ci ripenso mi rendo conto che avrei dovuto lasciar perdere e andarmene. Mi sento profondamente in imbarazzo per questa cosa, per non essermene andato per principio. Perché questi non sono i valori che perseguo nella vita, non sono mai stati i miei valori. Sono una persona che afferma sempre quanto sia importante lottare per ciò in cui si crede, anche se significa rovinare la propria carriera. Mi sento a disagio per non aver insistito su quella vicenda, è come se avessi fallito su quel fronte.

Il film un flop colossale, e difficilmente una decisione diversa sul casting di Susan Storm l’avrebbe salvato, tuttavia questa vicenda dimostra come l’intervento dello studio condizionò la pellicola fin dall’inizio. Trank qualche settimana fa ha svelato numerosi retroscena su come andò la produzione di Fantastic 4: potete leggerli qui.