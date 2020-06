Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le riprese di No Time To Die sono, ovviamente, finite da un pezzo considerato che il film doveva uscire ad aprile, per essere poi rimandato a novembre a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus.

Comprensibilmente, gli aggiornamenti sulla lavorazione e, soprattutto, quelli relativi alla promozione della pellicola hanno subito un drastico stop, ma, nel mentre, alcuni materiali di produzione, nella fattispecie documenti giornalieri, sono trapelati online.

Il celebre fansite di James Bond MI6 ha pubblicato quanto riportato da alcuni call sheet (i fogli con i dettagli delle scene girate quotidianamente e con la lista degli attori/personaggi necessari per quella data giornata di lavoro) risalenti a quando la produzione di No Time to Die si trovava in quel di Matera che sono stati messi in vendita su eBay.

Si tratta di dettagli sui personaggi e sulle scene che, però, finiscono anche per citare in maniera diretta il finale della pellicola.

Come nostra prassi, ci limiteremo a citare le parti più generiche, quelle che vanno meno a detrimento della fruizione del film da parte di chi, magari, è curioso di conoscere qualche anticipazione lasciando al lettore la facoltà di esaminare sul sito che le ha riportate rendendole di dominio pubblico.

L’attore di Game Night Billy Magnussen interpreta Ash, un agente della CIA che coordinerà la ricerca di Bond

interpreta Ash, un agente della CIA che coordinerà la ricerca di Bond Viene fornito un po’ di contesto su alcune scene viste nel trailer come quella in cui Bond e Madeleine (Léa Seydoux) stanno nuotando della Grotta della Poesia in Puglia così come in quella con l’inseguimento automobilistico durante la quale Madeleine sembra avere una crisi di fiducia

Viene confermato che la tana di Safin si trova su un pinnacolo sottomarino di un’isola

Una delle scene finali del film si svolgerà proprio sull’isola di Safin (Rami Malek) dove compariranno anche Madeleine, il nuovo 007 Nomi (Lashana Lynch) e una bimba di 5 anni di nome Mathilde

No Time to Die sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo a partire da novembre 2020.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.