Fry, in particolare, lo sostituisce nelle scene alla guida, ma questo non significa che Reeves affidi a lui tutte le sequenze di questo tipo:

C’era una scena in cui volevamo che Keanu scorresse in modo da far arrivare la cinepresa esattamente sopra di lui. Lavorammo con lui per un po’ in modo da ottenere quell’inquadratura, era un’inquadratura difficile ma ci riuscimmo. Fece un lavoro pazzesco. È sempre interessante, per me, quando un attore cerca di realizzare una sequenza complessa senza controfigura. Spesso gli attori cercano a tutti i costi di fare uno stunt senza controfigura, anche quando non c’è il rischio che la controfigura si noti nella scena. Ma Keanu capisce perfettamente la situazione. Non ha mai detto “Voglio assolutamente girare questa scena da solo. Voglio farlo.” Si fida di Darren e del regista Chad Stahelski, sa che prenderanno la decisione migliore e sa che lo coinvolgeranno finché sarà sicuro e adatto farlo.