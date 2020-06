La cosa non fu vista di buon occhio ai “piani alti”, come raccontato dal protagonista del film David Olyelowo in occasione di una recente intervista:

Ricordo che alla premiere di Selma indossammo delle magliette con su scritto “Non respiro” per protesta. Membri dell’Academy chiamarono lo studio e i produttori dicendo: “Ma come si permettono? Perché spargono M-E-R-D-A? e anche: “Non voteremo quel film perché quella non era la sede per fare una cosa simile”.

È uno dei motivi per cui il film non ottenne i risultati sperati e diede vita a #OscarsSoWhite. Usarono il loro privilegio per rifiutare un film sulla base delle loro convinzioni.