Nonostante il secondo capitolo della saga di, Ancora Auguri per la Tua Morte, abbia incassato la metà del primo episodio, 64 milioni di dollari worldwide contro 125 , Jason Blum sembra ancora intenzionato a voler produrre la puntata finale del franchise.

Senza scendere nei dettagli della questione, Jason Blum ha ammesso durante un’intervista con Yahoo Entertainment che “sta facendo gli straordinari” per far sì che Auguri per la Tua Morte 3 si possa fare.

Si tratta di un cambio di rotta rispetto alle passate dichiarazioni tanto del produttore, che era appunto rimasto alquanto scottato dal calo negli incassi di cui vi abbiamo parlato in apertura del nostro articolo, quanto del regista Christopher Landon che, su Twitter, era addirittura arrivato a invocare l’intervento di Netflix per la chiusura della Trilogia.

Più di recente, Comingsoon.net ha chiesto allora un parere alla protagonista del film, Jessica Rothe, che ha ammesso:

Adorerei tanto avere l’occasione di completare la trilogia. So che Chris ha già un piano steso nel suo cervello geniale, ma so anche che vogliamo completarla a patto di fare le cose a dovere.

Ha poi ammesso che sarebbe disposta ad aspettare anche decenni perché ciò accada:

È buffo, ma sento che alla fine riusciremo a raccontare il resto della storia: non importa se si tratterà di attendere poco, cinque anni, dieci o venti, magari faremo come Jamie Lee Curtis per Halloween e rivedremo Tree nei panni di una cinquantenne che spacca. Adoro Tree, adoro così tanto quel personaggio e sono davvero grata di aver potuto interpretarla.

La sinossi ufficiale di Ancora Auguri per la Tua Morte:

Jessica Rothe guida il cast che ritorna in Ancora auguri per la tua morte, il seguito della sorpresa del 2017 di Blumhouse (Split, Scappa – Get Out, La notte del giudizio), un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono. Una nuova produzione di Jason Blum. Christopher Landon torna a scrivere e dirigere il nuovo capitolo, mentre i produttori esecutivi di Auguri per la tua morte, Angela Mancuso e John Baldecchi, sono stati affiancati da EP Samson Mucke (Manuale Scouts per l’Apocalisse Zombie).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un terzo film di Auguri per la tua morte? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.