Netflix ha detto di no.

Come maiarriverà su Netflix negli Stati Uniti mentre, il film alla cui realizzazione è dedicata la pellicola con James Franco, invece no? Un utente su Twitter lo ha chiesto ain persona che ha spiegato la semplicissima motivazione:

Insomma, il colosso dello streaming si è rifiutato di aggiungere la pellicola al catalogo. Il tweet ha subito riscosso molto seguito, così Wiseau – come potete vedere visitando la sua pagina – ha deciso di metterlo in evidenza.

Netflix said no https://t.co/hZOn5aGpE5 — Tommy Wiseau (@TommyWiseau) June 8, 2020

The Disaster Artist, lo ricordiamo, è tratto da The Disaster Artist: My Life Inside The Room, il libro incentrato proprio sulla vita di Tommy Wiseau. Il tomo, nello specifico, segue la storia della realizzazione del film The Room, divenuto un culto della cultura pop più virata verso il trash.

Il film, diretto e interpretato da James Franco, è approdato nei cinema statunitensi l’8 dicembre 2017. Nel cast, oltre a James Franco, anche Dave Franco, Seth Rogen, Ary Graynor, Alison Brie, Jacki Weaver, Paul Sheer, Zac Efron, Josh Hutcerhson.

Cosa ne pensate? Avreste voluto che su Netflix approdasse anche The Room?