è attualmente impegnato nella promozione stampa di Artemis Fowl , il film in uscita il 12 giugno su Disney+ e, durante un’intervista con Comicbook.com , ha potuto riflettere sull’evoluzione di, il supereroe apparso per la prima volta nell’Universo Cinematografico Marvel proprio nel lungometraggio del 2011 da lui diretto.

L’evoluzione narrativa del Dio del Tuono viene definita come “straordinaria” da Kenneth Branagh che aggiunge:

In un certo qual modo, penso che abbiamo inserito, al centro della storia [del primo Thor, ndr.] un bagaglio emotivo tale da rendere più sensato lo sviluppo che ha avuto perché, d’altronde, negli stessi 5o e passa anni di storia del personaggio c’è una grande varietà e diversità di storie ed evoluzione del personaggio. Nei film si sta facendo qualcosa di analogo. Per me era importante che tutto ruotasse intorno al concetto di un Thor bandito dal suo regno, sul suo inizio da diamante allo stato grezzo, il suo rapporto complicato col padre e col fratello. Questioni che potevano avere un tremendo potenziale se solo avessimo potuto mettere il pubblico in relazione con tutti questi aspetti e l’autenticità dei sentimenti del personaggio. E mi sembra che si siano del tutto impegnati in questo viaggio che è stato ben recepito dal pubblico. A quel punto il mondo è la tua ostrica parlando nei termini del dove si può andare a parare […] Sono contento che, all’inizio, ci sia stato a che fare con questa saga dinastica fatta di innati problemi familiari. Ci sono un sacco di momenti di Thor che adoro e che si sono poi diretti in altre direzioni, spesso molto divertenti. Penso che abbiamo avuto ragione a lavorare con quello che oggi sembra un mondo molto distante.