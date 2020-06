Un recente studio ha dimostrato che – a sorpresa –è in effetti l’Avenger più redditizio dell’

L’analisi non riguarda la trama o il suo ruolo nella storia, ma è semplicemente il risultato di una somma di fattori che hanno dimostrato che il supereroe fa parte dei successi più acclamati da critica e botteghino dello studio e che quindi, in effetti, in una media tra numero di presenze e ritorno in termini di incassi, è quello di maggior “valore“.

Si sono combinati tra loro dati quali il budget della produzione dei film in questione, gli incassi al botteghino, il punteggio IMDB, le candidature e i premi vinti. La combinazione di tutti questi fattori dimostra perché, nonostante come personaggio Black Panther sia in testa alla classifica per il numero di premi e candidature, arrivi nono vista la media del “valore” di ogni componente della squadra.

Occhio di Falco è di fatto apparso in cinque film dei Marvel Studios (Thor, Avengers, Avengers – Age of Ultron, Captain America – Civil War e Avengers – Endgame), ma lo studio ha incluso anche Avengers – Infinity War visto che il personaggio è nominato nel film.

Il punteggio finale di Clint Barton misurato in ROI (ossia Return of Investiment, un indice di misurazione della redditività in termini di rientri e investimenti economici) è di 5.3 per film, il più alto tra tutti quelli del team dei Vendicatori visto che Thor segue con un punteggio di 5.06, Captain America 4.9 e Iron Man 4.8.

Lo studio ha concluso anche che Black Panther è stato il miglior investimento in termini di incassi e rientri al botteghino e successo di critica mentre L’Incredibile Hulk si posiziona per gli stessi criteri all’ultimo posto.

Per quanto riguarda i personaggi di maggior “valore” e più redditizi in termine di investimenti e guadagni, ecco la classifica delle prime 10 posizioni stilata da Film Franchise Showdown:

Occhio di Falco Star Lord Vedova Nera Captain America Iron Man Thor Nick Fury Hulk Black Panther Doctor Strange

Cosa ne pensate di questa classifica e del primo posto di Occhio di Falco? Ve lo sareste mai aspettato?

Fonte: Comicbook