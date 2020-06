A fine aprile, Josh Gad ha condiviso il video con la rimpatriata del cast e dei realizzatori de, inclusi il registae la mente produttiva e creativa, cheè riuscito a organizzare (ovviamente in remoto).

Se ve la siete persa, la ritrovate a questo link dove potete anche ascoltare le parole di Spielberg sul sequel de I Goonies che non ha mai visto la luce e di cui, però, si è spesso parlato.

Dopo la messa online della reunion, il creatore della popolare serie tv autobiografica The Goldbergs, Adam F. Goldberg appunto, ha ufficialmente sfidato “il più grande fan de I Goonies Josh Gad” postando uno scatto della sceneggiatura del Capitolo Due che ha scritto, per puro divertimento e diletto personale, nel corso degli ultimi nove anni.

Nel tweet che accompagnava il tutto, lo showrunner rivelava pure che, nella sua agenda, c’era anche un meeting con Richard Donner per discutere la cosa, incontro che ovviamente è stato rimandato a causa della pandemia.

Un paio di giorni fa, Goldberg ha condiviso tramite /Film un concept art di questo ipotetico sequel realizzato da Michael Barnard, che in passato ha lavorato ai Garbage Pail Kids (noti come Sgorbions in Italia, ndr.).

Potete vederlo qua sotto:

Adam F Goldberg ha affidato il seguente messaggio alle pagine del blog citato:

Sarò in agguato sulle message board dei siti internet quindi al posto di dirmi che faccio schifo e che sto rovinando la vostra infanzia, ditemi cosa vorreste vedere in un sequel! E cosa diamine fare con Sloth!

Ricordiamo che il sedicesimo episodio della prima stagione dei Goldbergs, la puntata dal titolo “Goldbergs neves say die!” è stata concepita come un vero e proprio tributo verso l’amatissima pellicola della Amblin I Goonies.

La sinossi ufficiale: