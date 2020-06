Bruce notizie per, il film di Olivier Megaton con Edgar Ramirez e Neels Clasen dal 5 giugno su Netflix.

La pellicola ha infatti avuto un responso della critica unanime, come si vede dalla percentuale mostrata su Rotten Tomatoes. Con ventotto recensioni negative, il film ha infatti una percentuale dello 0%.

Il “primato” viene così condiviso con pellicole come The Ridiculous 6 con Adam Sandler, Gotti – Il primo padrino con John Travolta, Piccola peste del 1990, Staying Alive (sempre con John Travolta) e Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia.

Questa la sinossi:

Il governo americano ha messo a punto un segnale in grado di impedire a chiunque di commettere reati intenzionalmente, con l’intento di sgominare una volta per tutte il terrorismo e il crimine. Graham Bricke (Édgar Ramírez), criminale di lungo corso ancora in attesa di fare il colpo della vita, si allea con il figlio di un noto gangster, Kevin Cash (Michael Pitt) e con una hacker, Shelby Dupree (Anna Brewster), per mettere a segno la rapina del secolo e compiere l’ultimo crimine della storia americana, prima che il segnale scatti.

