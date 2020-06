Dalla stessa intervista con CB.com in cui ha avuto modo di parlare del sequel de, il produttore Doug Wick ha raccontato anche quale sia il suo unico rimpianto per la pellicola di Ridley Scott.

Parlando de Il Gladiatore con il sito citato spiega:

C’erano problematiche che avevano a che fare con i costi. Ad esempio, Ridley voleva un rinoceronte nell’arena. E, parlando con gli addestratori degli animali, ci dissero “Dunque, sono animali grandiosi con cui lavorare ma una volta che cominci, non puoi fermarli”. E, per questo motivo, cercammo di capire quanto poteva costare un rinoceronte in CG, ma costava troppo. Direi che questo è uno dei rimpianti: non essere riuscitu a dare a Ridley il suo rinoceronte in CG. Tanto che è diventata una nostra battita ricorrente: se mai faremo il sequel, Ridley avrà il suo rinoceronte!