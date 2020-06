View this post on Instagram

Abbiamo una bella notizia finalmente! Il nuovo DPCM dell'11 giugno, pubblicato in gazzetta ufficiale questa mattina, ha modificato in meglio le regole per le sale cinematografiche. Dal 15 giugno gli spettatori non saranno obbligati a tenere le mascherine durante le proiezioni ma, come nei ristoranti, potranno toglierla quando saranno seduti in sala. Noi ci stiamo ancora organizzando per garantire la massima sicurezza al nostro staff e agli spettatori. Lavoriamo per poter aprire a luglio un'arena estiva o la nostra sala. Come al solito vi terremo aggiornati e speriamo di vedervi al più presto! Foto di @sharondicinci.ph della bellissima presentazione del film Euforia di Valeria Golino nella nostra sala 1 #riaccendilcinema #cinematorino #euforia