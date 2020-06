Come riportato da Deadline , la Disney ha deciso di apportare alcune modifiche al proprio calendario. La prima è chesalterà l’uscita cinematografica e, alla stregua di Artemis Fowl , approderà su Disney+ il, pochi giorni dopo rispetto all’uscita inizialmente prevista.

The One and Only Ivan è l’adattamento cinematografico di L’unico e insuperabile Ivan, il libro per bambini di Katherine Applegate, diretto da Thea Sharrock. Nel cast troviamo Angelina Jolie, Sam Rockwell, Bryan Cranston e Danny DeVito.

La storia è raccontata in prima persona da Ivan, un gorilla schienagrigia che vive nello zoo annesso a un centro commerciale insieme a Stella, una vecchia e saggia elefantessa, e Bob, un cane randagio cinico e buffo.

Quanto alle altre modifiche, il documentario sui Beatles diretto da Peter Jackson, The Beatles: Get Back, doveva arrivare al cinema il 4 settembre, ma lo studio ha deciso di rimandarlo di quasi un intero anno, al 27 agosto 2021.

The Personal History of David Copperfield di Armando Iannucci, targato Searchlight Pictures, sarà nei cinema il 14 agosto in uscita limitata, mentre l’adattamento del musical Everybody’s Talking About Jamie dei 20th Studios sarà nei cinema il 22 gennaio, piuttosto che il 23 ottobre.

Che ne dite del nuovo calendario Disney?