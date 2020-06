Quando riapriranno i cinema nel mondo? In Italia le sale apriranno progressivamente i battenti nel corso del prossimo mese a partire dal 15 giugno , ma ci sono paesi in cui questo processo è già ripartito e altri in cui, invece, ci sarà da aspettare ancora. A Pechino, peraltro, un nuovo parziale lockdown sta minacciando il ritorno alla normalità.

ScreenDaily ha compilato una lunga lista aggiornata con le date in cui in vari paesi del mondo sarà possibile tornare al cinema, ovviamente si tratta di un elenco suscettibile di modifiche a seconda dell’andamento dell’epidemia. In generale, comunque, tra giugno e luglio la maggior parte dei paesi avrà dato la possibilità agli esercenti di rilanciare le attività, e non a caso i primi blockbuster usciranno proprio a fine luglio: Mulan (24 luglio) e Tenet (31 luglio).

Ecco la lista: