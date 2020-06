Nel 1979 James Frawley portò al cinema(noto anche nell’edizione DVD come), la prima trasposizione in forma di lungometraggio delle avventure dei simpatici pupazzi creati da Jim Henson. Nell’ottavo episodio della serie di documentariil collezionista Dan Lanigan va alla ricerca degli artefatti del film. Ecco di seguito i migliori aneddoti e le curiosità scoperti grazie agli oggetti di

Il primo film e la prima locandina

Jim Henson stava affrontando con Ecco il film dei Muppet la produzione del suo primo lungometraggio per il grande schermo. Le persone che hanno partecipato al film hanno raccontato le sue incertezze e le difficoltà nel muovere i primi passi in questo mondo. La locandina originale del film è stata dipinta dal leggendario artista e illustratore Drew Struzan e la composizione è un chiaro riferimento al manifesto di Via col vento. Ma come hanno fatto i Muppet a finire nelle sue mani? Quando Jim arrivò a Hollywood si rivolse all’agenzia Seiniger Advertisement per coordinare la campagna marketing. Vedendolo incerto gli chiesero di fare un elenco di locandine il cui stile coincideva con quello che aveva in mente. Nella lista tutte le immagini citate erano state create dallo stesso artista: Drew Struzan. Fu quindi molto facile capire a chi assegnare il lavoro.

La passione di Miss Piggy per le perle

Miss Piggy indossa sempre una collana di perle. I motivi sono due: il primo è legato a regioni sceniche. Le costumiste avevano bisogno di un oggetto che sottolineasse costantemente la sua femminilità con stile e immediatezza. Ma, soprattutto, la collana di perle serviva ad uno scopo molto più pratico: era infatti necessaria per coprire le cuciture sul collo, tra il petto e la testa del pupazzo!

Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto mostrati nel film sono stati realizzati con particolare cura, data la difficoltà nel farli interagire con i pupazzi. I colori più acesi della Studebaker di Fozzie erano a base di acqua in modo da poterli cambiare con facilità, se necessario. Le porte della macchina erano inoltre. sigillate per evitare che i burattinai cadessero fuori accidentalmente. Il veicolo era guidato da uno stunt-man posizionato sul retro (proprio come nel caso del Taxi di Chi ha incastrato Roger Rabbit) e sul frontale era posizionata una videocamera in modo che l’autista potesse vedere dove stava andando. Per ottenere l’inquadratura in cui Kermit va in bicicletta era stato realizzato inizialmente un modello telecomandato, ma il peso del pupazzo lo sbilanciava. Il team degli effetti speciali ha quindi deciso di animarlo alla “vecchia maniera” usando un monofilo attaccato al pupazzo e una gru.

Il Banjo di Kermit

L’attore e il compositore Paul Williams ha creato la colonna sonora di Ecco il film dei Muppet. Nella puntata, intervistato dal collezionista, ha spiegato che la scena di apertura in cui Kermit suona il Banjo era stata ispirata (e voleva essere simile, per qualità e atmosfera) al momento di “Una stella cade” nel film Pinocchio, quando il Grillo parlante sale sul davanzale e canta al cielo. Un momento di grande emozione e magia.

Si conclude con l’ottavo episodio la prima stagione di Oggetti di Scena, disponibile su Disney+ dal 1 maggio 2020. Che cosa ne pensate degli aneddoti e delle curiosità su Ecco il film dei Muppet? Fatecelo sapere nei commenti!