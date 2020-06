Sapevamo che, prima o poi la notizia della cancellazione dellasarebbe arrivata, ma fare i conti con la dura realtà è sempre complicato.

È stato il sito ufficiale dell’evento a scrivere che la Star Wars Celebration 2020 prevista in California, ad Anaheim per l’esattezza, per la fine di agosto è stata ufficialmente cancellata. La manifestazione non tornerà prima del 2022: le nuove date scelte sono quelle che vanno dal 18 al 21 agosto del 2022, sempre presso la medesima location.

Come viene segnalato nella nota ufficiale, l’emergenza nuovo Coronavirus e le relative linee guida di pubblica sicurezza hanno suggerito agli organizzatori di percorrere una strada atta alla massima tutela dello staff e dei partecipanti. Bisogna anche sottolineare che, con l’industria hollywoodiana ancora sostanzialmente ferma, sarebbe stato complicato organizzare un evento come la Star Wars Celebration che è dedicato tanto al ricco passato della saga, quanto al futuro del franchise. Futuro che, allo stato attuale delle cose, vede in arrivo solo la seconda stagione di The Mandalorian su Disney+.

L’appuntamento è quindi per la fine di agosto del 2022.

Già a inizio maggio, la convention organizzata dalla Lucasfilm e dalla Reedpop (la stessa azienda che gestisce il Comic-Con di San Diego) aveva diramato un messaggio dove si poteva capire che, al netto del lavoro fatto nel dietro le quinte, far sì che la Celebration potesse effettivamente svolgersi era una missione impossibile.

Ovviamente, come specificato nel website ufficiale, tutte le persone che avevano già acquistato i biglietti potranno decidere fra il rimborso della cifra spesa o il trasferimento della validità dei medesimi alla prossima edizione.

