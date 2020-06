diviene visto, da più parti, come il film in grado di rilanciare l’industria del cinema in sala, un mercato messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus.

Giusto un paio di giorni abbiamo riportato la notizia secondo la quale relativa al fatto che la Warner Bros ha deciso, dopo attente valutazioni, di rinviare di due settimane l’uscita di Tenet di Christopher Nolan: il film arriverà nei cinema di tutto il mondo il 31 luglio anziché il 17 luglio.

La situazione italiana, in mezzo a questo marasma, non è chiara. Secondo alcuni Tenet potrebbe uscire in day-and-date anche in Italia al termine di luglio. Secondo altri no. E il problema è che, il più delle volte, gli altri sembrano essere gli stessi esercenti cinematografici. Nonostante oggi sia il giorno della riapertura delle sale, sono davvero poche le strutture che hanno deciso di tirare su la saracinesca dal nord al sud dello stivale passando per i centro. In un periodo, quello estivo, già difficile in circostanze normali in Italia, la sostanziale mancanza di nuove pellicole da proporre al pubblico fa sì che, come recita il detto, il gioco non valga la candela.

Emblematico da questo punto di vista il post del multisala Movieland di Ancona che, oltre a mettere in luce l’assurdità e le difficoltà di riaperture che non sono state minimamente supportate dalle major e dalle distribuzioni con titoli in grado di attrarre la clientela, sembra conferma che per quel che riguarda Tenet, nella penisola, se ne riparlerà come da programma a metà settembre.

Nel post possiamo leggere:

Comunichiamo a malincuore e nostro malgrado, che NON effettueremo la riapertura da stasera.

Al momento rimane confermato per metà luglio soltanto ONWARD-OLTRE LA MAGIA della Disney Pixar (ma con rischi di rinvio). Infatti Tenet di Nolan è stato spostato da metà luglio a metà settembre e WONDER WOMAN 1984 addirittura ad ottobre. Nessuna uscita per questo periodo.

Crediamo, salvo variazione di rilievo, di riaprire non prima di agosto/settembre proprio per l’assenza di prodotto e per la quale la volontà dell’esercizio cinematografico non ha efficacia.

Proporre film già usciti sulle piattaforme (e visti dalla stragrande maggioranza di pubblico durante il lockdown) o film già proposti al cinema nella passata stagione sarebbe controproducente e antieconomoco persino nei periodi di alta stagione cinematografica. Figuriamoci in estate!

Questa la doverosa puntualizzazione per la mancata apertura odierna.

Un caro saluto al nostro pubblico e un abbraccio virtuale a tutti voi.

Arrivedereci a presto!

Vale la pena sottolineare che il circuito Movieland è di proprietà del titolare dell’agenzia di zona che distribuisce le pellicole di svariate major ed etichette quindi è sicuramente una fonte attendibile in materia di finestre scelte per le varie pellicole.

Insomma, pare proprio che, ad eccezione delle arene estive, il cinema nelle Marche non ripartirà prima di fine agosto/settembre. E che se lo farà lo farà, comunque, a ranghi ridotti perché, come noti, UCI Cinemas ha abbandonato la regione visto che non sono stati trovati dei nuovi accordi con la famiglia Giometti, proprietaria delle strutture concesse in affitto alla celebre catena.

