ha raccontato ad Anthem Magazine di come ha scoperto di esser stata tagliata da, il film di Kenneth Branagh ora su Disney+.

L’attrice vietnamita naturalizzata statunitense, celebre per i suoi ruoli in Vizio di forma, Downsizing – Vivere alla grande e Big Little Lies – Piccole grandi bugie, ha svelato di aver ricevuto una lettera dal regista in persona.

Ecco un estratto dall’articolo:

Con la pandemia e la chiusura dei cinema, Artemis Fowl arriverà su Disney+. Cosa ne pensi? Hai visto il film ultimato? In realtà non sarò in Artemis Fowl. Ho ricevuto una bellissima lettera da Kenneth Branagh che mi informava di aver cambiato un bel po’ la storia e della necessità di tagliare la scena che avevo girato. Va bene così perché era soltanto un cammeo e mi sono divertita. Lavorerei con Branagh di nuovo senza pensarci due volte. Sono nel trailer, per qualche ragione. I registi solitamente non hanno nulla a che fare con il montaggio dei trailer, la gente non lo sa.

Branagh, ricordiamo, di recente ha parlato della necessità di cambiare il personaggio di Artemis rispetto ai libri perché temeva che il pubblico non accettasse sin da subito l’idea di un bambino “criminale”. Nella scena tagliata in questione, in effetti, Artemis avvelena una fata con l’inganno, perciò è possibile che sia stata ritenuta fin troppo cupa.

Adattato per il grande schermo dal pluripremiato drammaturgo Conor McPherson, il film vede l’esordiente Ferdia Shaw nel ruolo di Artemis Fowl, mentre Lara McDonnell (Scrivimi ancora) interpreta il Capitano Spinella Tappo, un’elfa esuberante e piena di energia che viene rapita da Artemis, il quale chiede come riscatto l’oro delle fate.

Nella città di Cantuccio, situata nel mondo sotterraneo delle fate, la vincitrice dell’Oscar Judi Dench (007 – Skyfall) interpreta il Comandante Tubero, leader del reparto di ricognizione della LEPrecupero, il corpo di polizia delle fate, mentre Josh Gad (La Bella e la Bestia) veste i panni di Bombarda Sterro, un nano cleptomane che cerca di salvare Spinella. In superficie Nonso Anozie (Cenerentola) interpreta Leale, la guardia del corpo della famiglia Fowl, Tamara Smart (Una strega imbranata) è sua nipote Juliet, mentre Miranda Raison (Assassinio sull’Orient Express) interpreta Angeline, la madre di Artemis.

Nel cast anche Josh McGuire (Questione di tempo), Hong Chau (Downsizing – Vivere alla grande), Nikesh Patel (Attacco al potere 2), Michael Abubakar (Trust Me), Jake Davies (X+Y), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (Dread), Simone Kirby (Alice attraverso lo specchio), Sally Messham (Allied – Un’ombra nascosta) e Adrian Scarborough (Les Misérables).