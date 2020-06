Quando vedremo il primo trailer di? Nelle ultime settimane sono uscite le prime immagini del film di Denis Villeneuve, foto suggestive che hanno fatto crescere l’attesa per il lancio di un teaser, ma ancora nulla si sa di ufficiale.

Nelle ultime ore il critico e reporter Johnny Sobczak ha diffuso quella che sembra essere un’indiscrezione che, anche se non confermata, appare piuttosto logica:

Il primo trailer ufficiale di Dune verrà lanciato durante il Comic-Con at Home, che si terrà tra il 22 e il 26 luglio. Chi vedrà la riedizione di Inception, nei cinema dal 17 luglio per celebrare i 10 anni del film, troverà uno “sguardo esclusivo ad alcuni dei prossimi film della Warner Bros”. Si tratterà proprio di uno sguardo, esclusivo per i cinema, che potrebbe includere anche scene dietro le quinte e scene dei film. Quindi il 17 luglio nei cinema si vedranno delle scene di Dune prima di Inception. Dal 22 al 26 luglio, durante il Comic-Con at Home, verrà lanciato il primo trailer. Dal 31 luglio il trailer verrà proposto nei cinema prima di Tenet.

Ripetiamo che si tratta di indiscrezioni, ma hanno una logica piuttosto ferrea. Inoltre, ora che è stato annunciato l’evento online DC Fandome appare chiaro che durante il Comic-Con at Home verranno presentati soprattutto contenuti Warner slegati dal mondo DC, e quindi appunto Dune, Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong.

Vi terremo aggiornati!

Vi ricordiamo che Dune dovrebbe uscire a fine anno e che la Warner Bros. sta già sviluppando il sequel.

Le riprese si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast include Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la saga.