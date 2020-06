Collider riporta che Oscar Isaac è stato scritturato per il nuovo film diretto da Ben Stiller: London.

L’attore, vincitore del premio Golden Globe, sarà protagonista di questo nuovo progetto di Stiller, un thriller ad alta tensione, scritto dal premio Oscar Eric Roth.

La storia si basa su un nuovo racconto di Jo Nesbo, scrittore norvegese e autore di numerosi bestseller gialli come L’uomo di neve, Il cacciatore di teste e Il confessore.

Abbiamo visto di recente Oscar Isaac tornare per l’ultima volta nei panni di Poe Dameron nell’ultimo episodio della nuova trilogia di Star Wars: Star Wars – L’ascesa di Skywalker dopo una carriera in ascesa negli ultimi anni e un Golden Globe per il suo ruolo nella miniserie HBO “Show me a Hero“; lo vedremo presto nel colossal di Denis Villeneuve, Dune, assieme ad un cast di attori come Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling.

Cosa ne pensate di questo nuovo ruolo per Oscar Isaac nel progetto di Ben Stiller? Dove lo avete apprezzato di più? Curiosi di vederlo in Dune? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: Collider