Tra i volti già visti nel primo cinecomic di, a quanto pare, ci sarà anche quello di, che nel film di David F. Sandberg ha vestito i panni di Rosa Vasquez, ovvero la madre adottiva dei ragazzi che abitano insieme a Billy Batson.

Durante una chiacchierata con LRM Online l’attrice ha dichiarato:

Onestamente, stavo parlando con i nostri sceneggiatori e ho detto loro che potevano fare quello che volevano. Ma assicuratevi che Mama Rosa abbia il suo mantello e che possa volare. Voglio davvero poter volare nel sequel. Non so se mi ascolteranno. Non so se mi daranno effettivamente un mantello, ma Mama Rosa ci sarà”.