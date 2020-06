dirigeràin, film drammatico dove l’attrice vestirà i panni della Principessa Diana che, indubbiamente, furoreggerà nel mercato virtuale di Cannes.

Secondo quanto riportato da Deadline il film, sceneggiato da Steven Knight, sarà focalizzato su un fine settimana cruciale dei primi anni novanta, quello in cui Diana comprese che il suo matrimonio con il Principe Carlo non stava funzionando e che doveva necessariamente deviare da quel percorso che, un giorno, l’avrebbe potuta portare a diventare la Regina d’Inghilterra. La storia si svolgerà tutta nell’arco di tre giorni, durante una delle sue ultime vacanze di Natale presso la residenza degli Windsow nella tenuta di Sandringham a Norfolk. La produzione dovrebbe partire a inizio del 2021.

La pellicola sarà prodotta dallo stesso Pablo Larraín, regista di film come Jackie e Neruda, insieme ai sui partner produttivi in Fabula Juan de Dios, Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster. Steven Knight è noto per essere la mente dietro l’acclamata serie TV Peaky Blinders.

Il regista ha dichiarato a Deadline che:

Siamo tutti cresciuti, per lo meno le persone della mia generazione, leggendo e comprendendo cosa sia una fiaba. Normalmente c’è un Principe che trova una Principessa, si sposano e lei diventa regina. Spesso nelle fiabe accade questo. Ma quando una persona dice “preferisco andare per la mia strada che essere Regina” si tratta di una decisione non da poco. È come se la fiaba venisse capovolta. È una cosa che mi ha sempre sorpreso e immagino che non sia stata una decisione semplice da prendere. Al centro del film c’è proprio questo.

Sulla scelta di Kristen Stewart aggiunge:

Kristen è una delle più grandi attrici in circolazione al giorno d’oggi. Può essere tante cose, molto misteriosa, molto fragile ma anche estremamente forte, tutte qualità di cui abbiamo bisogno. È questa combinazione di elementi che mi ha fatto pensare a lei.

Diana Frances Spencer, nota anche come Lady Di, è morta a Parigi il 31 agosto del 1997 nell’incidente avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma.

Cosa ne pensate della prospettiva di vedere Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana nel nuovo film di Pablo Larraín? Ditecelo nei commenti!