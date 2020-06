tornerà nei cinema del Regno Unito nella sua versione rimasterizzata in 4K a luglio.

A dare la notizia Variety, che spiega che la major intende celebrare i 40 anni dell’uscita del film di Irvin Kershner e, nel contempo, contribuire a convincere gli spettatori a tornare nelle sale cinematografiche britanniche nelle prime settimane di riapertura. Sarà la prima volta che un film della trilogia originale di Star Wars verrà proiettato in 4K, la pellicola del 1980 è già disponibile in questo formato in Blu-Ray Disc UHD e sulla piattaforma streaming Disney+. La celebrazione dei 40 anni del kolossal doveva essere uno dei punti di forza della Star Wars Celebration di Anaheim, che invece è stata da poco cancellata.

Disney, come già sta avvenendo anche in Italia, proporrà anche altri film del suo catalogo per la riapertura. Nel nostro paese è già possibile rivedere al cinema film come Maleficent, Doctor Strange e Thor Ragnarok. Il 22 luglio la major distribuirà nel nostro paese il primo film inedito: Onward – Oltre la magia.

Nel Regno Unito i cinema potranno riaprire i battenti dal 4 luglio, a più di tre mesi dalla chiusura avvenuta a metà marzo: Cineworld riaprirà tutte le sue sale il 10 luglio. Anche VUE tornerà a operare a inizio luglio, secondo Variety L’Impero colpisce Ancora sarà un’esclusiva di questa catena.

Al momento non risulta che siano previsti piani per una ridistribuzione dell’Impero colpisce ancora in 4K anche nei cinema italiani. Vi terremo informati!