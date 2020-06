Balestra seguirà le vicende della schermitrice Joanna Bathory (Tessa Thompson), che vuole tornare alle Olimpiadi a tutti i costi. Sotto le forti pressioni del marito e allenatore Rafe, accetterà di utilizzare il prototipo di un apparecchio che le permetterà di continuare i suoi allenamenti di scherma durante il sonno: di giorno sul campo, di notte tramite sogni lucidi. Non appena incontrerà un misterioso estraneo di nome Elliot (Marwan Kenzari), i confini tra realtà e sogno inizieranno a farsi sempre meno nitidi e lei stessa cadrà preda della sua intricata ragnatela di desideri e sogni del suo subconscio e di una realtà irraggiungibile e lontana.

Tessa ha parlato brevemente del film:

Come lo sport al centro delle vicende che racconta (la scherma), il concetto di fondo dietro Balestra è qualcosa di affilato e avvincente – è uno sguardo affascinante dietro ciò che comporta pagare il prezzo della vittoria, e a cosa i sogni possono diventare quando il nostro senso di realtà, identità e autostima sono troppo legati ad essi. Imbarcarmi in questo viaggio con Nicole Dorsey e la sua fantastica squadra è per me un sogno che si avvera, uno dei più belli.