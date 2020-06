È in occasione di un panel ospitato da Deadline cheha rivelato cheavrà una sessione di riprese aggiuntive in teatro di posa.

La produzione tornerà sul set a Budapest in agosto, come ha spiegato l’attore che nel film interpreta il duca Leto Atreides:

Ho visto un montaggio di alcune scene del film e ha un aspetto incredibile. Denis Villeneuve è un vero artista, è entusiasmante vedere il risultato finale. Può sembrare strano che siano previste delle riprese aggiuntive solo pochi mesi prima dell’uscita, ma è capitata la stessa cosa anche con Star Wars.

In realtà è una pratica molto comune quella di fissare una sessione di riprese aggiuntive per un blockbuster complesso e ad alto budget come Dune. Le riprese principali durano mesi, e durante le prime fasi del montaggio registi e produttori si rendono conto che è necessario girare nuove scene o nuove inquadrature per migliorare la scorrevolezza del film oppure rendere più chiari alcuni passaggi (magari dopo che un pre-montato è stato mostrato a un pubblico durante un test screening).

Le riprese principali di Dune si sono svolte a Budapest, in Giordania e in Norvegia.

Durante la diretta, Isaac ha anche parlato dei suoi prossimi progetti, che probabilmente saranno film indipendenti, dopo aver passato gli ultimi anni al lavoro su “grandi franchise nel bel mezzo di un deserto di blue-screen”:

Questi film sono delle sfide, e mi è piaciuto lavorare con un gruppo così vasto di artisti, attori e scenografi incredibili, ma non è quello che volevo fare all’inizio. Io ho sempre amato fare film indipendenti, lavorare con persone che mi ispirano.

A questo proposito, Isaac ha sottolineato che difficilmente tornerà a interpretare Poe Dameron in un nuovo film, “a meno che non mi serva una casa nuova o qualcosa del genere!”

DUNE: IL PRIMO TRAILER A LUGLIO

Vi ricordiamo che il primo trailer di Dune dovrebbe arrivare a luglio in occasione del Comic-Con at Home. È possibile che un montaggio di scene del film venga mostrato prima di Inception, che tornerà nei cinema (anche in Italia) in occasione dei dieci anni dall’uscita originale.

L’uscita di Dune è prevista per dicembre, la Warner Bros. sta già sviluppando il sequel. Il cast include Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la saga.