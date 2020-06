Da qualche giorno sappiamo chesarà il primo blockbuster a tornare sul set nel Regno Unito: la lavorazione dovrebbe ripartire a inizio luglio, come vi abbiamo spiegato in questo articolo

Per assicurare un ambiente COVID-19 Free, la Universal implementerà una serie di accorgimenti di sicurezza sanitaria dal costo complessivo di circa 5 milioni di dollari.

Ed è proprio di questo aspetto che Bryce Dallas Howard ha parlato in un’intervista con SiriusXM (via Deadline) lodando quanto la major metterà in atto per far sì che la lavorazione di Jurassic World: Dominion possa proseguire con tranquillità:

Il livello di comunicazione è stato elevatissimo. Devo dire che stanno facendo anche più del necessario. Non saremmo mai tornati al lavoro se non ci fossimo sentiti sicuri. Sai com’è, stiamo proseguendo al motto di “un giorno alla volta” e, anzi, sono davvero grata di avere un lavoro. Quello che poi ci ha fatto sentire al sicuro è che c’è stato un dialogo su base quotidiana, con il cast, con i membri chiave della troupe e tutto ha sempre seguito il criterio del fornire valide risposte alla domanda “Ok, come possiamo farlo e, soprattutto, come possiamo farlo in completa sicurezza?”. Non sono stati adottati dei compromessi tali da potersi ripercuotere sulla salute di qualcuno.

Come vi abbiamo spiegato, le misure che verranno implementate sul set ai Pinewood Studios includono:

L’apertura di un’area chiamata Your Doctor che gestirà tutti i requisiti medici della produzione, inclusi test sierologici e tamponi, e gestione delle misure sanitarie e di distanziamento sociale;

Your Doctor testerà tutta la troupe prima dell’inizio delle riprese e anche durante, parliamo di migliaia tra tamponi e test siereologici;

Tutti i giorni verrà misurata la temperatura della troupe e del cast, dentro ai Pinewood Studios verranno costruite due stazioni di misurazione della capacità di 1000 persone nell’arco di due ore;

Verranno disseminate oltre 1.800 indicazioni in giro per i Pinewood e altre ancora sui set in location;

Lo staff verrà addestrato appositamente sulle misure Covid, con training specifico per truccatori, costumisti e altre maestranze speciali;

Verranno installate 150 postazioni per igienizzare la mani ai Pinewood Studios, oltre ad altri 60 lavandini;

Tutti i membri della troupe saranno dotati di bottigliette igienizzanti personali;

Verranno raddoppiate le pulizie grazie a un ampio team dedicato appositamente all’igienizzazione di tutti i punti di contatto oltre che delle aree comuni come cucine, bagni e relax;

Il cast e la troupe coinvolti direttamente nelle riprese staranno in una “zona verde”, cui potranno avere accesso solo persone sotto stretto controllo sanitario.

Ricordiamo che oltre che Regno Unito, le riprese dovrebbero tenersi anche a Malta, in Canada e (forse) alle Hawaii. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.