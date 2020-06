Pablo Trapero – regista argentino vincitore del Leone d’argento a Venezia per Il Clan nel 2015 – ha di recente girato anche la serie ZeroZeroZero, per Studiocanal, Amazon e Sky TV.

The Paris Trap è descritto come un thriller dai toni hitchcockiani, le cui vicende girano attorno a una giovane americana in visita a Parigi (Lily James) che per un fortuito caso diventa vittima di uno scambio di identità. Di conseguenza, finita per sbaglio in un’operazione governativa internazionale top-secret, è costretta a stare al gioco e a interpretare il ruolo che le viene imposto per salvare la sua stessa vita.

Il ruolo del co-protagonista, che aiuterà il personaggio della James a scappare da questa “trappola”, sarà annunciato a breve. Il film sarà probabilmente girato a Parigi il prossimo anno.

Lily James ha da poco ultimato le riprese di Rebecca – il film remake di Netflix – e l’abbiamo vista di recente al cinema in Mamma Mia! Ci risiamo e ne L’ora più buia e, dopo Cenerentola, sempre per Kenneth Branagh, nel ruolo di Giulietta nell’adattamento teatrale del regista del classico Shakespeariano.

