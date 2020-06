La MGM ha acquistato i diritti di sfruttamento di, una sceneggiatura firmata dall’esordiente Peter Barnes.

Jonathan Glickman, ex presidente della MGM, figurerà come produttore del thriller assieme a Sukee Chew della Hopscotch Pictures. Lost Sun è il primo nuovo progetto supervisionato da Glickman dopo l’abbandono del suo ruolo a gennaio.

La storia ha inizio quando il sole da un giorno all’altro smette di sorgere: una donna cieca è così costretta a farsi strada in un mondo al buio per salvare suo figlio da un inferno nero come la pece. Mentre l’umanità scende nella follia, la donna deve affrontare qualcosa di molto più terrificante degli orrori che la circondano: la verità sulla sua famiglia.

Ricordiamo che sarà la MGM a distribuire il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci con Lady Gaga, che qualche settimana fa si è accaparrata i diritti di distribuzione nordamericana di Three Thousand Years of Longing, la nuova pellicola diretta da George Miller che vede nel cast Idris Elba e Tilda Swinton.

Non è tutto: lo studio distribuirà anche Thirteen Lives di Ron Howard. Il film racconterà il salvataggio in Thailandia della squadra maschile dei Wild Boar, tutti di età compresa tra gli 11 e 16 anni, rimasta bloccata a mille metri sotto il suolo in un sistema di caverne a causa delle piogge monsoniche. I ragazzini e il loro allenatore furono tratti in salvo nell’arco di tre giorni dall’8 al 10 luglio 2018.

