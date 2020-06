Come sappiamotornerà nel cast di, quinto capitolo del noto franchise. Ma in questo nuovo film possiamo aspettarci anche altri volti noti della saga come ad esempio Neve Campbell o Courteney Cox?

Parlando con Andy Cohen lo stesso Arquette ha dichiarato: “Sono solo io per ora, non so. Non so esattamente se ci sarà qualcun altro. Non so quale sia il mio ruolo. Cioè, sarò nuovamente Dewey, ma non mi è permesso parlare di altro”.

In precedenza l’attore aveva dichiarato sul progetto:

“Sono felicissimo di tornare a interpretare Dewey e ricongiungermi con la mia famiglia di Scream tra vecchi e nuovi compagni” ha commentato Arquette. “Scream ha rappresentato una parte molto importante della mia vita, e sia per gli appassionati che per me stesso sono in ansia di onorare l’eredità di Wes Craven“.

Le riprese partiranno nel corso dell’anno a Wilmington, North Carolina, quando l’emergenza Coronavirus sarà rientrata.

L’arrivo di un nuovo capitolo di Scream, ricordiamo, è stato confermato qualche mese fa quando il progetto è stato affidato a Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi di Finché morte non ci separi. I due assieme a Chad Villela sono noti come il collettivo Radio Silence e figureranno anche tra i produttori.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti negli Stati Uniti (e poi anche in Italia) nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Wes Craven è deceduto nel 2015, ma aveva già alluso a diverse possibilità di realizzare un quinto film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB