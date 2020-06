Le reunion virtuali sono all’ordine del giorno in questo periodo. In questo caso, ad esempio, la registainsieme a Kirsten Dunst, A.J. Cook, Leslie Hayman, Chelse Swain, Hanna Hall e a Josh Hartnett hanno condiviso una live su Entertainment Weekly della serie “Around the Table” per festeggiare il 20° anniversario di, primo lungometraggio che ha lanciato la carriera da regista della Coppola.

Il film, uscito nel 1999 (nelle nostre sale nel 2000), è tratto dal romanzo di Jeffrey Eugenides. Cliccando sull’immagine qua sotto potete il video completo della live in cui tutti gli ospiti parlano di varie questioni legate alla realizzazione del film:

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film:

Nella metà degli anni ’70, in una sonnolenta comunità del Michigan, vivono le sorelle Lisbon, cinque adolescenti la cui bellezza ha stregato un gruppo di ragazzi del quartiere. Isolate da tutti per volontà dei loro genitori iperprotettivi (James Woods e Kathleen Turner), si muovono come visioni sfuggenti sullo sfondo di un paesaggio suburbano, luminose e irraggiungibili. Quando il bello della scuola, Trip Fontaine (Josh Hartnett), convince Lux Lisbon (Kirsten Dunst) e le sue sorelle ad andare al ballo del liceo, sembra che i ragazzi stiano per realizzare il loro sogno, ma finiranno per ritrovarsi invischiati in una catena di eventi che cambierà le loro vite per sempre.

Del cast del film fanno parte Kirsten Dunst, A.J. Cook, Leslie Hayman, Chelse Swain, Hanna Hall e Josh Hartnett. Il Giardino delle Vergini Suicide di Sofia Coppola è arrivato nelle sale nel 1999.

