Qualche settimana fa vi abbiamo annunciato cheavrebbero diretto, l’adattamento cinematografico del nuovo romanzo di fantascienza dell’autore di,e oggi arriva notizia di quale sarà lo sceneggiatore ad occuparsi dell’adattamento:

Drew Goddard è stato anche lo sceneggiatore per The Martian, lavoro che gli è valso una candidatura all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Ryan Gosling figurerà come produttore assieme a Ken Kao e sarà anche il protagonista. L’accordo è stato raggiunto da Michael De Luca che di recente ha preso le redini della gestione cinematografica dello studio (MGM Motion Picture Group). Alla produzione è anche subentrata Amy Pascal che con Lord e Miller ha decisamente un ottimo rapporto dopo l’Oscar vinto per Spider-Man: Un nuovo universo.

Il romanzo, ancora inedito, è descritto come il racconto solitario di un astronauta su una navicella spaziale a cui viene chiesto di salvare il pianeta. Deadline spiegava a marzo che nella storia ci saranno “alcuni brillanti colpi di scena, ma il tono sarà coerente con quella ingenuità che ha reso The Martian una storia avvincente“. Chiamato provvisoriamente Project Hail Mary sarà pubblicato nel corso della primavera 2021 dalla Penguin Random House.

Phil Lord e Chris Miller sono due sceneggiatori, registi e produttori noti per aver diretto film d’animazione come Piovono polpette e The LEGO Movie e scritto Spider-Man: Un nuovo universo, e per aver diretto pellicole come 21/22 Jump Street (e parte di Solo: a Star Wars Story), oltre che per aver creato serie tv come The Last Man on Earth.

Che ne dite dei primi dettagli a proposito di Project Hail Mary? Avete letto Sopravvissuto – The Martian e visto il film di Ridley Scott? Vi era piaciuto?

